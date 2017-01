KNVB: puntenaftrek 14 tweede- en derdedivisieclubs

De KNVB-licentiecommissie legt veertien van de 54 clubs uit de tweede en derde divisie een straf van drie punten in mindering op. De clubs hebben zich niet gehouden aan de regels omtrent de arbeidsovereenkomsten.

In de tweede divisie moeten clubs over acht contractspelers beschikken. In de derde divisie gaat het om drie spelers. Slechts twintig clubs voldoen aan alle voorwaarden van de licentiecommissie. De KNVB liet niet weten om welke clubs het gaat, omdat de clubs tot en met 1 februari in beroep mogen gaan.

Het gaat om één club uit de tweede divisie, twee clubs uit de derde divisie zaterdag en elf clubs uit de derde divisie zondag.

