Vijf scholieren opgepakt na slaan conciërge

Vijf leerlingen van scholengemeenschap Arcus in Lelystad zijn aangehouden. Een van hen had de conciërge geslagen.

De conciërge greep tijdens de middagpauze in bij een ruzie tussen twee leerlingen. Een scholier wilde niet dat de conciërge zich met het conflict bemoeide en begon te slaan. De leerling kreeg steun van vier anderen. Later probeerden leerlingen van Arcus te voorkomen dat politieagenten de vijf konden aanhouden. Wat ze precies deden is niet bekend.

Volgens de rector gaat het naar omstandigheden goed met de conciërge. Het schoolhoofd neemt de zaak hoog op. Er is aangifte gedaan en de school overweegt verdere stappen te ondernemen, niet alleen tegen de leerlingen die zijn aangehouden, maar ook tegen anderen die het werk van de politie moeilijk maakten.

Volgens Omroep Flevoland wijst de rector op eerdere incidenten in het land waarbij ambulancepersoneel en politiemensen werden gehinderd in hun werk. Hij wil voorkomen dat dit soort gedrag als normaal wordt gezien op zijn school.