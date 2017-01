Dodental in bedolven hotel opgelopen naar 24

De kans wordt steeds kleiner dat er nog overlevenden worden gevonden in het hotel in Midden-Italië dat vorige week onder een lawine werd bedolven. Reddingswerkers hebben vannacht en vanochtend zes lichamen geborgen uit het hotel. Daarmee is het dodental opgelopen tot 24. Vijf mensen worden nog vermist.

Elf hotelgasten en -medewerkers van Hotel Rigopiano hebben de ramp overleefd. De laatste overlevenden werden zaterdag uit de ruïnes van het hotel gehaald door de reddingswerkers.

De zoektocht naar vermisten is nog altijd in volle gang. De eerste slachtoffers zijn inmiddels begraven.

Helicoptercrash

Gisteren stortte in de buurt een reddingshelikopter met een gewonde skiër neer.

De skiër, twee piloten en drie bemanningsleden kwamen om het leven. Een aantal van hen was ook betrokken bij de reddingswerkzaamheden bij het hotel.

Onderzoek

De Italiaanse justitie maakte gisteren bekend dat er een onderzoek is ingesteld naar de eigenaar van het hotel. Daarbij gaat het onder meer om de vraag of het hotel aan de veiligheidseisen voldeed en waarom het hotel nog niet was geëvacueerd.

De lawine ontstond na een week van zware sneeuwstormen en een serie krachtige aardbevingen. Veel hotelgasten wilden naar huis, maar konden niet weg omdat het gebied was afgesloten van de buitenwereld door de hevige sneeuwval.