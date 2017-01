Harddisk afperser Amanda Todd nog niet gekraakt

Justitie heeft grote moeite om de beveiligde harde schijf van Aydin C. te kraken. De Nederlander zou tientallen meisjes van over de hele wereld via internet hebben gechanteerd om seksvideo's op te nemen. De bekendste van hen is Amanda Todd, een Canadese tiener die in 2012 zelfmoord pleegde. Vandaag is, na veel vertraging, in Amsterdam de rechtszaak tegen Aydin C. begonnen.

Het OM vermoedt dat er veel bewijs op de harddisk staat, die na drie jaar nog steeds niet gekraakt is. De advocaat van C. zegt dat de schijf helemaal niet van hem is, maar van een vriend.

Alles bij elkaar wordt C. verdacht van 72 verschillende feiten, waaronder het maken, hebben en verspreiden van kinderporno van in totaal 34 minderjarigen. Ook wordt hij verdacht van het oplichten en afpersen van 5 mannen uit Groot-Brittannië en Australië. Het dossier van het OM bestaat uit meer dan 25.000 pagina's. Het afpersen van Amanda Todd is tijdens van vandaag zitting niet aan bod gekomen. Canada wil C. daarvoor berechten en heeft om zijn uitlevering gevraagd.