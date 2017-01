Gevechten in hotel Somalië na aanslag met autobom

In een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn gevechten uitgebroken nadat er voor de ingang een aanslag was gepleegd met een autobom. Terroristen ramden met een autobom de poort en stormden naar binnen. Daarbij zijn volgens de politie zeker dertien mensen omgekomen.

In het hotel verblijven naar verluidt tientallen mensen, onder wie een aantal parlementsleden.

Volgens een radiostation zijn de aanvallers strijders van al-Shabaab, de Oost-Afrikaanse tak van al-Qaida.

In de afgelopen tijd is al-Shabaab verdreven uit grote delen van het land, maar ondergronds is de strijd verdergegaan. Eerder deze maand ontplofte er een bom in een restaurant. Daarbij kwamen drie mensen om. Een zelfmoordterrorist liet een voertuig ontploffen bij het vliegveld van Mogadishu, ook daar kwamen zeker drie mensen om.

De aanslagen frustreren de pogingen om het land na tientallen jaren van chaos opnieuw op te bouwen. De presidentsverkiezingen zijn vanwege de onrust al een aantal malen uitgesteld.