Vader dient klacht in over verlof voor moordenaar Meisje van Nulde

De vader van de vermoorde Rowena Rikkers heeft een klacht ingediend bij staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. Martin Huisman hoorde pas op het allerlaatste moment dat de moordenaar van zijn dochter op onbegeleid verlof mag. Hij wil van Dijkhoff horen hoe dat kan en waarom dat verlof is goedgekeurd.

Een brief met de klacht is vanmorgen door de advocaat van Huisman naar de staatssecretaris gestuurd. Met de klacht wil Martin Huisman voorkomen dat hij of anderen nogmaals op het allerlaatste moment worden ingelicht over verlof van een dader.

Strand Nulde

Rowena Rikkers werd in 2001 vermoord. Haar lichaam werd door de dader in stukken gesneden. Een deel van haar lichaam lag in het water bij Strand Nulde. Daardoor werd ze bekend als het Meisje van Nulde. Pas na maanden bleek dat het de 4-jarige Rowena Rikkers uit Dordrecht was. Ze was gedood door de vriend van haar moeder. De dader kreeg een gevangenisstraf van 12 jaar met tbs.

De tweede dochter van Huisman is erg angstig nu de moordenaar van haar zusje op onbegeleid verlof mag. Volgens de brief aan Dijkhoff weet ze dat in 2013 nog is vastgesteld dat de dader een "ernstige persoonlijkheidsproblematiek" heeft en dat er sprake is van "een hoog recidivegevaar". "In die situatie en zonder enige nadere informatie over de toestand van de dader en het verlof is die angst niet onbegrijpelijk', aldus de advocaat.