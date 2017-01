Taalles voor 5000 Groningers die niet kunnen lezen of schrijven

De gemeentes Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan taallessen aanbieden aan mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Volgens RTV Noord is 10 procent van de inwoners laaggeletterd.

Dat aantal wijkt volgens Stichting Lezen & Schrijven niet erg af van het gemiddelde in Nederland. In 2014 had 12,4 procent van de Nederlanders moeite met lezen en schrijven.

In de Groningse gemeentes krijgen vijfduizend mensen zo'n taalcursus aangeboden. Die wordt gegeven door vrijwilligers in bibliotheken. De lessen zijn gratis.

Groep acht

Bij die cursussen moeten de deelnemers op het niveau komen van groep acht-leerlingen. "Dat klinkt misschien makkelijk, maar het is nog best lastig voor mensen die hun hele leven lang kansen hebben gemist", zegt wethouder Sandra Herkströter van de gemeente Eemsmond tegen RTV Noord.

"Het lijkt me vervelend als je de post niet kunt lezen en daarin afhankelijk bent van anderen. Dat je met je belastingpapieren naar de buurman moet om aangifte te doen. Die heeft daar helemaal niks mee te maken. Dat komt vaker voor dan je denkt, en daar willen we een einde aan maken. We willen dat mensen dit soort zaken zelf weer kunnen regelen", zegt de wethouder.

Maatwerk

Bij de cursussen moet volgens de wethouder zoveel mogelijk maatwerk worden geleverd. "De één doet er drie maanden over, de ander een jaar. We bekijken per persoon hoeveel aandacht iemand nodig heeft."

De gemeente Eemsmond start in april met de eerste cursus. Daarna komen de gemeentes Winsum, Bedum en De Marne. In de gemeentes Delfzijl, Appingedam en Loppersum worden sinds eind vorig jaar ook al dat soort taalcursussen gegeven.

Geïnteresseerden kunnen zichzelf opgeven voor de cursus. Ook is de gemeente Eemsmond aan het flyeren. Maar of dat zin heeft is nog maar de vraag. Want de meesten kunnen niet lezen wat er op de flyer staat en volgens de wethouder schamen veel mensen zich ook voor hun laaggeletterdheid.