Makkelijke zege brengt Serena 34ste halve finale

De als tweede geplaaste Serena Williams heeft voor de achtste keer in haar loopbaan de halve finales van de Australian Open bereikt. De zesvoudig toernooiwinnares rekende in de kwartfinales opvallend makkelijk af met de Britse Johanna Konta (9): 6-2, 6-3.

De Britse kon zelden antwoord vinden op het krachtige spel van de Amerikaanse. Toen de opslag van Williams vroeg in de tweede set haperde, knokte Konta zich in de wedstrijd terug en kwam ze op 3-1.

Het concentratieverlies bij Williams was echter van korte duur en slechts twintig minuten later had ze de buit binnen. De 35-jarige Amerikaanse haalde voor de 34ste keer op een grandslamtoernooi de laatste vier.