Trump Daily 25 januari: startschot voor Mexicaanse muur

- Maar wat zijn die bewijzen dan? Daar bleef Spicer aanvankelijk vaag over. Later in de persconferentie verwees hij naar dit onderzoek van PEW. Het punt is: dit onderzoek ging niet over stembusfraude, maar over problemen metkiezersregistratie. De auteur van het onderzoek heeft keer op keer gezegd dat zijn onderzoek nooit als bewijs gebruikt kan worden voor verkiezingsfraude. Ook Trumps partijgenoten in het Congres doen het af als onzin.

- Trek je agenda’s en zet de wekker: president Trump houdt op 28 februari zijn eerste State of the Union(well, sort of). Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft Trump uitgenodigd om de verzamelde huizen van het Amerikaanse Congres toe te spreken.

- Nog een belangrijk moment: Trump zal volgende week zijn kandidaat voor het Supreme Court bekendmaken. Sinds de dood van rechter Antonio Scalia is er al sinds begin vorig jaar een zetel vrij. De president zou zijn shortlist hebben teruggebracht tot drie namen.