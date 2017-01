Middelbare scholen gaan na twee jaar nieuw schooladvies geven

Middelbare scholen gaan leerlingen na twee jaar voortgezet onderwijs een nieuw advies geven over het opleidingsniveau. Dat zegt de VO-raad, de koepelorganisatie van middelbare scholen, in dagblad Trouw. Het moet de ongelijkheid in het onderwijs tegengaan.

Het eindadvies dat leerlingen op de basisschool krijgen, moet minder bepalend zijn voor de hele middelbare schoolloopbaan. "Het schooladvies moet iets zeggen over de start van de middelbare school en niet dienen als verwachting van welk diploma je uiteindelijk gaat halen", zegt voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad. "Het lijkt ons dus logisch om na twee jaar een nieuw moment in te bouwen waarin je met zijn allen bespreekt: waar sta je nu?"

Ongelijkheid

In het voorjaar van 2016 waarschuwde de Inspectie van het Onderwijs dat de ongelijkheid tussen kinderen van lager- en hogeropgeleide ouders groeit en dat kinderen van laagopgeleide ouders door de organisatie van het onderwijs minder kansen krijgen.

"Dat bracht wel wat teweeg", zegt Rosenmöller. "We realiseerden ons dat er onbedoeld elementen in het onderwijssysteem zijn geslopen die voor ongelijkheid zorgen." Dat leverde volgens de voorzitter een harde analyse op. Daarop ontstond het idee voor een tweede schooladvies.

Zo'n advies heeft alleen zin als leerlingen na het tweede jaar nog kunnen wisselen, bijvoorbeeld doordat er in de eerste twee jaar een brede brugklas is. Volgens Rosenmöller zijn veel scholen bereid het systeem aan te passen zodat het tweede advies kan leiden tot een andere niveaukeuze. "Op sommige scholen kan dat vrij makkelijk, op andere kan dat wel een paar jaar duren."

Rosenmöller zegt ook dat de scholen meer dubbele adviezen van basisscholen verwachten. Tot voor kort wilden ze liefst enkele adviezen, bijvoorbeeld mavo, en geen mavo/havo, omdat middelbare scholen een slechte beoordeling kregen als leerlingen dan uiteindelijk mavo haalden. Volgens Rosenmöller is die "persverse prikkel" inmiddels bewegen.