De sport van woensdag bij de NOS

Vandaag worden er weer twee halvefinalisten van de KNVB-beker bekend. FC Utrecht neemt het in eigen huis op tegen SC Cambuur en AZ ontvangt sc Heerenveen. Beide duels zijn te volgen via ons liveblog op NOS.nl en live-flitsen op NPO Radio 1.

Op de Australian Open zijn de mannen ook aanbeland bij de kwartfinales. Rafael Nadal neemt het in Melbourne op tegen de protegé van Richard Krajicek, Milos Raonic. Beelden van het duel zijn te zien in het lunchjournaal en het sportjournaal.

In het sportjournaal blikken we ook alvast vooruit op de laatste bekerwedstrijd in de kwartfinales, die van donderdag tussen Vitesse en Feyenoord. Ook in Langs de Lijn En Omstreken doen we dit.