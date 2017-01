BMW gaat X1 bij Nedcar in Born bouwen, 800 banen erbij

Bij autofabrikant VDL Nedcar in Born komen er 800 banen bij. Dat is het gevolg van de komst van BMW, dat vandaag bevestigt dat de X1 er gebouwd gaat worden.

Een deel van de nieuwe werknemers heeft nu een uitkering en wordt opgeleid bij VDL Nedcar. De meeste nieuwe werknemers komen uit Limburg, de rest uit de Belgische en Duitse grensstreek.

Het is voor het eerst dat er in Nederland een BMW-model wordt gemaakt. In Born worden wel al drie Mini-modellen gemaakt, ook een automerk van het BMW-concern.

Wereldwijd

BMW zocht een nieuwe productielocatie omdat de fabriek in het Zuid-Duitse Regensburg de vraag naar het model niet kan bijhouden. Volgens de Duitse fabrikant is een op de drie verkochte BMW's een X-model. In Born wordt straks geproduceerd voor de wereldwijde verkoop.