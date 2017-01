Top EU stelt vergaande maatregelen tegen asielzoekers voor

De EU wil dat de vluchtelingenstroom van Libië naar Italië voor de zomer is drooggelegd.

Voorzitter Tusk van de Europese Raad, Europees Commissievoorzitter Juncker en tijdelijk EU-voorzitter Muscat, de premier van Malta, stellen vergaande maatregelen voor, zoals het afgrendelen van Libië.

In een stuk dat Tusk schreef samen met Muscat, spreekt hij van het "optrekken van een beschermingswal" tussen Libië en de Europese kusten.

Betere training

Dat houdt in dat de Libische kustwacht actiever vluchtelingenboten moet gaan onderscheppen. Libische matrozen moeten beter worden getraind en Libië zou financiële hulp moeten krijgen bij het aanschaffen en repareren van schepen van de kustwacht.

Een probleem is wel dat het door de chaos in Libië vrijwel onmogelijk is om zaken te doen met het land: er is geen centraal gezag of bestuur waarmee afspraken gemaakt kunnen worden.

Het plan is een voorzet voor de EU-top eind volgende week in Brussel. "De kernwaarden van de EU komen ernstig in gevaar, tenzij we nu optreden", aldus Muscat, die al langer wil dat Europa stevig optreedt tegen vluchtelingen.