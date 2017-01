Australian Open-sprookje Lucic-Baroni duurt voort

Mirjana Lucic-Baroni blijft maar verbazen op de Australian Open. De Kroatische bereikte in Melbourne voor het eerst de halve finales door de Tsjechische Karolína Plísková (5) te verslaan: 6-4, 3-6, 6-4.

De 34-jarige Lucic-Baroni, die eerder dit toernooi de Poolse Agnieszka Radwanska (3) al had verrast, leek niet opnieuw te gaan stunten. Ze verspeelde in de derde set een 3-1 voorsprong en nam bij 3-4 een medische time-out vanwege een beenblessure.

Die bleek echter reuze mee te vallen, want met twee lovegames kwam Lucic-Baroni op 5-4 en toen ze voor de winst opsloeg, hield ze het hoofd koel. De Kroatisch haalde voor de tweede keer de halve finales op een grandslamtoernooi.

Klok terug in de tijd

Maandag had Venus Williams de klok al teruggezet door voor het eerst in veertien jaar weer de halve finales in Melbourne te halen. Lucic-Baroni zette de klok nog verder terug.

Ze veroverde in 1997 als veertienjarige de juniorentitel in Australië, greep een jaar later samen met Martina Hingis de dubbelspeltitel en bereikte in 1999 de laatste vier op Wimbledon.

Daarna raakte de loopbaan van de Kroatische echter in het slop vanwege privé problemen. Pas in 2007 haalde Lucic-Baroni haar rackets weer uit de kast. Ze won sindsdien een WTA-titel en frustreert op grandslamtoernooien zo nu en dan een topspeelster.