Eerste Cubaanse export in 50 jaar komt aan in VS

Voor het eerst in ruim een halve eeuw heeft een schip op legale wijze een lading vanuit Cuba verscheept naar de Verenigde Staten. Het vaartuig voer met 40 ton Cubaanse houtskool een haven binnen in de staat Florida.

"Dit is het begin van een nieuw tijdperk van handel tussen de VS en Cuba", zei de directeur van het bedrijf dat de lading verscheepte tegen The Miami Herald. Hij sprak van een historisch moment.

De VS hanteert sinds de jaren 60 een embargo tegen Cuba. Toch is deze lading houtskool legaal, doordat oud-president Barack Obama de handelsrestricties tegen het communistische land heeft versoepeld. De import van bepaalde producten uit Cuba is toegestaan, mits de goederen door onafhankelijke bedrijven zijn geproduceerd.

Terugdraaien

De deal werd gesloten toen Obama nog aan de macht was. Of er meer ladingen zullen worden verscheept nu Trump president is, is onduidelijk. Hij heeft gezegd dat hij de wijzigingen van zijn voorganger mogelijk weer wil terugdraaien.