Bekersucces Napoli, Alavés en Paris Saint-Germain

Niet alleen in Nederland was er vanavond bekervoetbal, ook in Italië, Spanje en Frankrijk. Het meest aansprekende resultaat kwam van Napoli, dat de halve finales haalde van de Coppa Italia.

Napoli won thuis met 1-0 van Fiorentina. José Callejón was de matchwinner namens de vijfvoudig bekerwinnaar. De Spanjaard kopte de bal halverwege de tweede helft uit een voorzet van Marek Hamsik binnen. Bij Fiorentina bleef Kevin Diks op de bank.

Alavés vreemde eend

In Spanje speelde Alavés thuis met 0-0 gelijk tegen Alcorcón en dat was genoeg na een 2-0 uitoverwinning om als naar de kwartfinales te gaan. Daar kunnen Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid nog bij komen.