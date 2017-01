Boonen heeft eerste zege in laatste profjaar binnen

Tom Boonen heeft in zijn laatste jaar als wielerprof z'n eerste zege al in de knip. De 36-jarige Belg was in de tweede etappe van de Ronde van San Juan Elia Viviani te snel af in de massasprint.

Een dag eerder had Boonen zich geschikt in de rol van gangmaker voor Fernando Gaviria. Zijn Colombiaanse ploeggenoot bij QuickStep beschaamde het vertrouwen niet en won de sprint, ook al voor Viviani.

Dit keer waren de rollen omgedraaid. De Colombiaan bereidde na 128,8 kilometer koers van en naar San Juan de sprint voor en Boonen maakte het werk knap af. Woensdag wacht de renners een tijdrit over 11,9 kilometer.