Israël waarschuwt eigen burgers: blijf niet in Sinaï

Israël heeft zijn burgers die in de Sinaï-woestijn op vakantie zijn, aangeraden te vertrekken. De dienst die terreurdreigingen in de gaten houdt, heeft de hoogst mogelijk waarschuwing doen uitgaan: alarmfase 1. Terroristen kunnen elk moment toeslaan op locaties waar veel toeristen komen, zegt de dienst.

Morgen is het vijf jaar geleden dat in Egypte de protesten begonnen die tot de val van president Mubarak hebben geleid en de islamistische president Morsi aan de macht brachten. Morsi werd in 2013 door het leger afgezet. Sindsdien is de terroristische activiteit van al-Qaida en IS in de Sinaï toegenomen.

De terroristen steken ook de grens over om in Israël toe te slaan. Ook hebben ze de Israëlische stad Eilat een paar keer met raketten bestookt.

Vooral de oostkust van de Sinaï met onder meer de badplaats Sharm-el-Sheikh is een populaire toeristische bestemming.