Kristoffersen is Hirscher de baas in Schladming

Henrik Kristoffersen heeft de slalom van Schladming op zijn naam geschreven. De Noorse houder van de wereldbeker was in het Oostenrijkse skioord thuisskiër Marcel Hirscher net de baas.

De 22-jarige Kristoffersen verschafte zich in de eerste run 0,52 voorsprong op zijn rivaal, maar in de tweede manche snelde Hirscher als een komeet naar beneden. In het eerste deel had hij zijn achterstand al goed gemaakt, maar die snelheid kon hij niet volhouden.

Kristoffersen was in de laatste meters net iets sneller en hield uiteindelijk 0,09 over. In de wereldbekerstand moet de Noor de Oostenrijker nog wel voor zich dulden.