Glasfabriek Schiedam dicht, 230 banen weg

De 230 werknemers van de glasfabriek in Schiedam verliezen dit jaar hun baan. In augustus sluit de eigenaar, het Amerikaanse O-I, de deuren.

Volgens de vakbond CNV Vakmensen kwam de aankondiging van de sluiting vandaag als een volslagen verrassing. O-I Manufacturing, dat ook vestigingen heeft in Leerdam en Maastricht, zegt dat 'Schiedam' niet langer rendabel is. Dat zou te maken hebben met overcapaciteit in de glasmarkt, de relatief hoge productiekosten en verouderde ovens.

CNV-onderhandelaar Agostino di Giacomo Russo zegt dat de fabriek nog prima draait en dat er recentelijk nog voor miljoenen euro's is geïnvesteerd. "Maar kennelijk kan het in Polen goedkoper, heeft men in Amerika geredeneerd."

Verbijstering

De werknemers hebben volgens hem dan ook met ongeloof en verbijstering gereageerd op de aangekondigde sluiting. "De mensen zijn lamgeslagen", zegt Di Giacomo Russo.

Over verouderde ovens zegt de CNV'er: "Dat is lulkoek. Dat die ovens geen eeuwigheid meegaan, dat weet je, dat is onderdeel van je bedrijfsvoering. Bovendien is er ruim een jaar geleden nog voor miljoenen geïnvesteerd in de installatie van stoffilters, de modernste van Europa. Het is een uiterst kil besluit en een hard gelag voor de mensen in Schiedam."

Donderdag praten de vakbonden met de directie van O-I over een sociaal plan. Di Giacomo Russo: "We moeten er alles aan doen om deze mensen weer aan een baan te helpen. Zo wil ik graag weten welke mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn in Leerdam."