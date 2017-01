Noodtoestand Gambia ingetrokken, rust lijkt teruggekeerd

Met Jammehs vertrek verdween de vrees voor een bloedbad. Nederlandse reisorganisaties hadden hun reizigers al teruggehaald naar Nederland en meerdere landen gaven een negatief reisadvies voor het West-Afrikaanse land, dat is ingekapseld door Senegal. Jammeh kondigde zelf de noodtoestand voor drie maanden af. Het Gambiaanse parlement heeft die nu dus voortijdig ingetrokken.

Vorige week gingen er ook nog geruchten dat de schatkist van Gambia zou zijn geplunderd door Jammeh, maar deze beweringen bleken niet waar. "De tegoeden zijn onaangeroerd", zei Barrow gisteren.

Meer veranderingen

Het intrekken van de noodtoestand is niet de enige verandering. Jammeh wordt in verband gebracht met grove mensenrechtenschendingen in zijn land. Onder zijn leiding werd voor het eerst in dertig jaar weer de doodstraf uitgevoerd. Verder liet hij duizend mensen oppakken in 2009 tijdens een ware heksenjacht, nadat zijn tante was gestorven door kanker. Jammeh dacht dat dit door hekserij kwam.

Vandaag werd een aantal gevangenen vrijgelaten. "Deze actie laat de potentie zien voor een nieuw Gambia waar deze dingen niet gebeuren", zegt Jim Wormington van Human Rights Watch.

Geen aangepast reisadvies

Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt de huidige toestand nog niet veilig genoeg voor Nederlandse reizigers. "Dat de noodtoestand nu is opgeheven, is voor ons niet genoeg om het reisadvies aan te passen. We houden de situatie in het land nauwlettend in de gaten", zegt een woordvoerder van het ministerie.

"Na het opheffen van de noodtoestand kan er soms een wankel evenwicht zijn. Pas wanneer de troepen zijn teruggetrokken en de nieuwe president is aangekomen, zullen we het reisadvies aanpassen. Wel hebben we onlangs het advies voor de hoofdstad al aangepast, van rood naar oranje."