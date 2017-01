Brussel in de ban van provocerende muurschilderingen

Wie ze heeft gemaakt, is onduidelijk. 's Ochtends stonden ze er opeens. Twee meter-hoge muurschilderingen. De een stelt een onthoofding voor, de andere een opengereten lijk dat ondersteboven hangt. Beide zijn te bewonderen in het centrum van de Brussel, de onthoofding recht tegenover probleemwijk Molenbeek.

Het zijn niet de eerste provocerende kunstwerken in de Belgische hoofdstad. De afgelopen maanden doken er verschillende op. Een metershoge penis, een masturberende vrouw, een anus. Allemaal in dezelfde stijl, allemaal in een nacht op een gevel geschilderd. Maar nog nooit waren ze zo gewelddadig als de nieuwste twee werken. Website Bruzz zette alle provocerende kunstwerken op een kaart.