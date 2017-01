Europa zonder grenzen? Niet voor afval

Het is een voorbeeld van wat er volgens de Nederlandse afvalsector verkeerd gaat. Binnen de EU zijn er in principe geen grenzen meer, maar voor afval zijn die soms toch hermetisch dicht. "Ik zit acht kilometer van de grens", zegt Adams. "Dus waarom mag het niet door? Ik kan het makkelijk in Nederland storten, dat scheelt mij veel kilometers."

Aan de andere kant van de grens bij Eindhoven zit het bedrijf Baetsen. Zij zouden het afval van Adams graag verwerken. Nog zo’n 70 procent van het afval zou dan worden hergebruikt. Maar er is een vergunning van de Vlaamse overheid nodig om het afval naar Nederland te krijgen.

Hard hoofd

"We zijn in 2015 al begonnen en toen is het afgewezen", zegt Peter Lamers van Baetsen. En ondertussen zijn we weer een nieuwe procedure gestart om te kijken of het nu wel lukt. Maar ik heb er een hard hoofd in."

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW is het vaker moeilijk om afval de grens over te krijgen. Veel landen zouden hun eigen afvalsector beschermen en het daarom moeilijk maken om afval naar het buitenland te vervoeren. In Nederland worden ieder jaar wel duizenden kilo's Brits afval verbrand, maar bij afval uit andere landen lopen afvalverwerkers tegen beperkingen aan.