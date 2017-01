Je neemt peperduur zilver mee bij het grofvuil. Mag dat?

Stel: je bent een vuilnisman en je ziet tussen de kliko's een kluis vol zilver staan. Zou je die meenemen? Twee Limburgse vuilnismannen kwamen vier jaar geleden in deze situatie terecht. Ze namen het zilver mee. Vandaag stonden ze voor de rechter.

Wat de mannen hebben gedaan, is niet per se strafbaar. Als goederen aan de straat worden gezet, met het doel dat een afvalbedrijf ze voor jou meeneemt, worden die goederen een res nullius. Dat is een juridische term voor iets dat aan niemand toebehoort. Iemand anders kan dan de eigenaar worden, zegt het Burgerlijk Wetboek.

Als het gaat om een "onbeheerde zaak", zoals een verloren portemonnee, gelden andere regels. Dan is een vinder verplicht om aangifte te doen.

Heling

In de Limburgse zaak ging het om 220 zilveren schilden van broederschap de St. Sebastianus in Kerkrade. De kostbaarheden waren in beheer van de Rabobank. Een medewerker dacht dat het oude carnavalsmedailles waren en zette de kluis bij het grofvuil. De voorraad zilver was verzekerd voor een kwart miljoen euro.

Een van de verdachten liep tegen de lamp toen hij het schutterszilver wilde terugverkopen aan het broederschap. De aanklacht luidt daarom verduistering en heling, niet diefstal. Tegen de mannen zijn taakstraffen geƫist van 150 uur, plus een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.