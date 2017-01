Europees Parlement wil meer weten van 'butlers van de witwas'

Volgens schattingen van de onderzoekscommissie zijn wereldwijd 20.000 mensen gespecialiseerd in het wegsluizen van geld. In totaal zijn er ongeveer 95 landen waar geld vrij makkelijk weggezet kan worden. "We lopen achter met wetgeving. De wetgeving is nationaal, terwijl kapitaal mondiaal is", analyseert Tang.

Voetballerij

De komende weken voert het parlement een groot aantal gesprekken. Het is de bedoeling om een speciale hoorzitting over zwart geld in de voetballerij te houden. De verdenking is dat er vooral met portretrechten van voetballers wordt geschoven, zodat ze er geen of weinig belasting over hoeven te betalen.

In juni moet het eindrapport klaar zijn.