Jonge internetspecialisten gezocht bij inlichtingendienst MIVD

De militaire inlichtingendienst MIVD wil zich beter wapenen tegen de digitale dreiging uit landen als Rusland. De dienst is daarom op zoek naar de nieuwe generatie internetspecialisten, maar MIVD-directeur Eichelsheim zegt in dagblad Trouw dat hij moeilijk aan dergelijke specialisten kan komen.

Eichelsheim vertelt dat hij in feite op zoek is naar 14- of 15-jarigen, maar dat dat natuurlijk niet kan. "De jonge generatie is van nature gewend met digitale middelen om te gaan. Ik heb bijvoorbeeld mensen nodig die algoritmes kunnen bouwen om internetdata te filteren."

Oranje hart

Volgens de MIVD-directeur worden in Nederland te weinig internetspecialisten opgeleid. De talenten die er wel zijn, kiezen vaak voor een beter betaalde baan in het bedrijfsleven. "Wij zoeken mensen met een oranje hart. Bovendien kun je bij ons dingen op internet doen die voor een gewone burger wettelijk verboden zijn", zegt Eichelsheim in Trouw.

In het najaar begint de MIVD met activiteiten om nieuwe specialisten te werven. Mensen die bij de dienst willen werken moeten dan onder meer online een ingewikkeld probleem oplossen. Wie dat goed doet, krijgt een aanbieding van de MIVD.

Beïnvloeding Rusland

Nederlandse militairen gaan binnenkort naar Litouwen voor een NAVO-missie. Eichelsheim probeert de militairen voor te bereiden op mogelijke beïnvloeding door Rusland. "Je kunt je voorstellen dat Russische agenten een bericht ensceneren over een incident waarbij NAVO-militairen betrokken zijn. Op die manier komt de troepenmacht in een kwaad daglicht te staan. Dat kan de publieke opinie beïnvloeden."