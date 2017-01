Minder auto's gestolen, meer teruggevonden

Het aantal autodiefstallen in Nederland is vorig jaar opnieuw afgenomen. Het waren er 9179, 9 procent minder dan in 2015. Daarmee ligt het aantal gestolen auto's voor het eerst onder de 10.000, zegt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

Een kleine 40 procent van de auto's is teruggevonden. Dat is ruim 2 procent meer dan twee jaar geleden.

VW Golf

Volkswagens zijn onverminderd populair bij autodieven. Voertuigen van het Duitse merk zijn goed voor bijna 30 procent van alle diefstallen, al nam het absolute aantal wel af. De Volkswagen Golf (1212) en de Volkswagen Polo (929) werden het vaakst gemeld als gestolen.

BMW en Audi staan op de tweede en derde plek. Ook van die merken werden wel minder auto's gestolen dan in 2015. Van de grote merken werden alleen Renaults vorig jaar meer gestolen. Daar dook het model Clio het vaakst op in de statistieken, met 234 diefstallen.