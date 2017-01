Mike Pompeo beëdigd als nieuwe baas CIA

Mike Pompeo is in Washington benoemd tot nieuwe directeur van de CIA. In de senaat waren 66 leden voor zijn benoeming en 32 tegen. De tegenstemmers waren merendeels Democraten. De 53-jarige Pompeo werd na de stemming beëdigd door vicepresident Pence.

Opvallend is dat Pompeo het op verschillende punten niet eens is met president Donald Trump. Die zei eerder dat de Amerikanen weer waterboarding moeten gebruiken tegen terreurverdachten, maar Pompeo wil daar niet aan meewerken. Ook zijn Trump en Pompeo het niet eens over Rusland. Trump wil de banden met Poetin aanhalen, maar Pompeo ziet de Russische president juist als een bedreiging.