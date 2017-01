Opnieuw minder particulieren failliet gegaan

Het aantal persoonlijke faillissementen is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. In 2016 gingen 1545 particulieren failliet, dat is een daling van ongeveer 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal daalde voor het derde jaar op rij en ligt nu op het laagste punt sinds 2000, meldt het CBS.

Het hoogtepunt was in 2013. Toen werden 4073 mensen failliet verklaard. Faillissementen van personen vormen bij elkaar ongeveer een kwart van het totale aantal faillissementen. Mensen met eenmanszaken worden tot particulieren gerekend.

Overijssel

De provincie waar in 2016 de meeste personen failliet gingen ten opzichte van het aantal inwoners, is Overijssel. Per honderdduizend inwoners werden daar vijftien persoonlijke faillissementen uitgeroepen. Ook Drenthe en Noord-Brabant scoorden relatief hoog.

Verhoudingsgewijs werden in Friesland het minst aantal faillissementen uitgesproken. Zeeland is de enige provincie waar het aantal particuliere faillissementen het afgelopen jaar steeg ten opzichte van 2015.