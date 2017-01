'Belgische uitzetagenten gedragen zich losbandig'

Agenten die in België verantwoordelijk zijn voor het terugbrengen van illegalen naar landen van herkomst, gebruiken deze dienstreizen voor vakantietrips en prostitutiebezoek. Ook boeken ze dure hotels en vliegen ze businessclass op kosten van de Belgische belastingbetaler. Dat meldt VTM Nieuws, dat inzage kreeg in een vertrouwelijk politierapport.

Het rapport constateert dat de problemen deels worden veroorzaakt door een verouderde gedragscode voor uitzetagenten. Daarin staat weliswaar dat op de heenreis geen alcohol mag worden gedronken, maar op de terugreis mag dat wel. Ook ontbreekt een verbod op prostitutiebezoek.

Leidinggevenden

Het rapport merkt verder op dat leidinggevenden hun ogen sluiten voor het wangedrag. "Hoewel bepaalde praktijken niet toegelaten zijn volgens de geldende gedragscodes, worden ze toch getolereerd."

Het rapport telt één positieve conclusie: de agenten doen hun werk op een professionele en humane manier.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het rapport aantoont dat de politie een zelfkritische organisatie is. Er is een interne stuurgroep gevormd die in de gaten houdt of de aanbevelingen ter harte worden genomen.