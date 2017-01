In Rotterdam is een man zwaargewond geraakt na een schietpartij op het W.G. Witteveenplein. De politie zoekt nog uit wat er is gebeurd; er is nog niemand aangehouden.

De man moest op straat worden gereanimeerd, meldt RTV Rijnmond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens verslaggever Robert Bas van de NOS is het slachtoffer een Nederlands-Marokkaanse man die bekend was bij de politie.