Schalke 04 eert oud-trainer Stevens met afscheidsduel

Stevens moest vorig jaar januari noodgedwongen stoppen als trainer van TSG Hoffenheim. In Nederland werkte Stevens bij Roda JC en PSV.

Tussen 1996 en 2002 was hij werkzaam bij Schalke. Naast de winst van de UEFA cup won hij met de club twee keer de Duitse beker. In 2011 werd hij voor een tweede keer aangesteld, maar een jaar later werd hij ontslagen na slechte resultaten.