Ecclestone: ik ben weg als Formule 1-baas

Bernie Ecclestone is niet langer baas van de Formule 1. De 86-jarige Brit liet aan het Duitse blad Auto, Motor und Sport weten dat hij is "afgezet".

Afgelopen week werd bekend dat Liberty Media de koningsklasse van de autosport had overgekocht van CVC Capital. Met die overname is naar verluidt zeven miljard euro gemoeid. Hoewel het erĀ in eerste instantie op leek dat Ecclestone directeur zou blijven, is dat dus toch niet het geval. Hij leidde de Formule 1 zo'n veertig jaar.

"Ik ben weg. En dat is officieel. Ik leid de firma niet langer", aldus de Brit in het Duitse magazine. Ecclestone voegde er nog aan toe dat Chase Carey vanaf nu de hoogste baas is van de Formule 1.

Carey zou hem wel "een soort erevoorzitterschap" hebben aangeboden. Het is niet duidelijk of Ecclestone die functie accepteert. "Ik heb dan een titel zonder dat ik weet wat het betekent", aldus de Brit.