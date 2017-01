PvdA: positie Van der Steur op het spel, minister sust

De minister wil niet te veel op het nieuwe Kamerdebat over de kwestie vooruitlopen. Hij zal de Kamer eerst een brief schrijven en daarna in het debat nog eens uitleggen hoe het is gegaan. Ook premier Rutte zegt dat de commissie-Oosting alle stukken al had. "De feiten die nu naar boven komen, zijn, voor zover wij nu kunnen zien, al bekend", aldus Rutte in RTL Late Night.

Ook hij verwijst naar een brief aan de Kamer, waarin alles nog eens op een rij wordt gezet. "Als blijkt dat er gekke dingen in zitten, dan hebben we een probleem, maar zoals we het nu zien, is dat niet zo."