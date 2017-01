Maximale celstraf voor Jan B. na laten verdwijnen van lijk

De 66-jarige Jan B. uit het Brabantse Hulten is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het laten verdwijnen van een lijk. Het lichaam van voormalig No Surrender-lid Freddy Janssen werd in vijf stukken gesneden en gedumpt in het Markkanaal bij Den Hout.

De lichaamsdelen waren in manden van gaas gestopt en verpakt met piepschuim en zwart plastic. De pakketten waren verzwaard met steen, om ze te laten zinken in het kanaal. Al die materialen zijn later aangetroffen op het bedrijfsterrein van B. Volgens de rechtbank is de manier waarop het lichaam is verborgen "respectloos, mensonterend en moreel volstrekt verwerpelijk".

Medepleger

Of B. de daad zelf heeft uitgevoerd, is onbekend. Daarom stelt de rechtbank dat hij in ieder geval medepleger is, omdat hij andere mensen heeft gevraagd hem te helpen. Bovenop de 24 maanden, het maximum voor het laten verdwijnen van een lichaam, komt nog drie maanden extra celstraf omdat de dader het wapen en de slippers van Janssen had meegenomen en had begraven.

B. is niet veroordeeld in verband met de dood van Freddy Janssen. Die pleegde, althans in de lezing van B., in mei 2015 zelfmoord in het bijzijn van B. met de door hem geleverde kogels. Volgens de Hultenaar kwam de zelfmoord als een complete verrassing. Hem is alleen het wegmaken van het lijk ten laste gelegd.

Twee rechtszaken

Jan B. staat ook terecht in een andere zaak. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week in Amsterdam negen jaar cel tegen hem als hoofdverdachte van een bende wapenhandelaren. Volgens het OM leverden zij wapens aan de Amsterdamse onderwereld die mogelijk zijn gebruikt voor liquidaties.