FC Twente schakelt FIFA in voor Assaidi

Waar blijft de rentree van Oussama Assaidi in de eredivisie? "Niet speelgerechtigd", luidt de officiële verklaring. FC Twente heeft nu via de KNVB de wereldvoetbalbond FIFA ingeschakeld om schot in de zaak te krijgen.

Assaidi (28) kocht zijn contract bij zijn vorige club, Al-Ahli in Dubai, eind november af. Dan zou je denken dat de buitenspeler vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Dat blijkt dus niet zo te zijn want Twente wacht nog altijd op de officiële vrijgave van de speler vanuit Dubai en heeft nu zelfs de FIFA ingeschakeld om hem speelgerechtigd te krijgen.

Lastig

Maar waarom heeft de Enschedese club hem dan een contract voor twee-en-een-half jaar laten tekenen? Zeker Twente kan zich geen misstappen veroorloven als het gaat om spelerscontracten en transfers gezien de recente geschiedenis. Het is bovendien niet de eerste keer dat het lastig zakendoen blijkt te zijn met clubs uit het Midden-Oosten.

Twente bezweert dat er geen conflict aan de situatie ten grondslag ligt. Was de club ervan op de hoogte dat Assaidi nog niet speelgerechtigd was? Of heeft de aanvaller zelf een andere voorstelling van zaken gegeven? En als er niets aan de hand is, waarom komt er dan niet op de normale manier groen licht vanuit Dubai?

Het is te hopen voor FC Twente en Assaidi dat Al-Ahli richting de FIFA niet met een andere voorstelling van zaken komt. Anders dreigt weer een langslepende kwestie en dat is wel het laatste waar Twente op zit te wachten.

Twente zegt in een reactie dat pas vrijgave kan worden gekregen als er een verbintenis is getekend en dat contact met de club uit Dubai moeizaam verloopt.