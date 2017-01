Rutte: ga weg als je Nederlandse waarden afwijst

VVD-lijsttrekker en premier Rutte zegt dat iedereen die de fundamentele waarden van Nederland afwijst beter kan vertrekken. De VVD heeft een paginagrote advertentie in de dagbladen geplaatst met als boodschap 'Doe normaal of ga weg'. In een interview met het AD benadrukt Rutte dat iedereen een keuze heeft om te vertrekken. "Als het jou hier niet bevalt, ga het land uit, ga weg! Dat is toch een keuze die je hebt?"

Rutte spreekt niet expliciet over vreemdelingen, maar wel over mensen die hier zijn gekomen voor de vrijheid, maar die misbruiken. "Die homo's lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten", staat in de advertentie en in de open brief op de website van de partij.