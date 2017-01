'Nederland moet ook van Oranje Leeuwinnen gaan houden'

"Wij zijn... één team, wij zijn... goud, dit is... ons EK!" Het is de yell waarmee de Oranje Leeuwinnen het jaar van het EK beginnen. De vrouwen van bondscoach Sarina Wiegman en assistent Foppe de Haan belegden een trainingskamp in La Manga aan de Spaanse Costa Blanca.

Vol ontzag keken de Nederlandse voetbalvrouwen in december naar de handbalsters, die Nederland net als eerder op het WK en de Olympische Spelen in vervoering brachten op hun weg naar de finale. Zo'n uitstraling, zo'n populariteit, is ook waar de voetbalsters op hopen tijdens het eindtoernooi in Nederland.

"De handbalsters zijn net wat verder in hun ontwikkeling, maar het zit er ook bij ons in", aldus Wiegman. "Nederland houdt van de handbalsters", zegt verdediger Merel van Dongen. "We willen allemaal dat mensen naar ons gaan kijken en dat ze zeggen: zo, die meiden kunnen echt goed voetballen."