Wekdienst van 23 januari: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

Volkert van der Graaf moet alsnog voorkomen in de rechtbank van Amsterdam. De moordenaar van Pim Foruyn kwam vorige week niet opdagen tijdens zijn proces. Het OM wil dat hij terug de cel ingaat, omdat Van der Graaf zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating.

Schepen kunnen waarschijnlijk in de loop van de morgen weer varen in de Maas tussen Grave en Sambeek. Sinds een schip vorige maand in botsing kwam met een stuw, was daar geen scheepvaart meer mogelijk. Het werk aan een tijdelijke dam is bijna klaar.

In Emmen wordt begonnen met sloop van de oude dierentuin. Onder meer de dierenverblijven voor leeuwen en bavianen gaan tegen de vlakte. Vorig jaar was er veel media-aandacht toen een groep jongeren op slooptocht ging door het oude dierenpark.

Fijne dag!