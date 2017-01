Los Angeles Lakers lijdt grootste nederlaag ooit

Los Angeles Lakers heeft zijn grootste nederlaag ooit in de NBA geleden. Dallas Mavericks won in eigen huis met liefst 122-73 van de zestienvoudig kampioen.

Tot 20-20 wist LA de Mavericks bij te benen, maar vanaf dat moment ging het goed mis. In het tweede kwart (38-11) werden de Lakers compleet weggespeeld. Alle twaalf spelers van Dallas kwamen tot scoren en zeven haalden zelfs de dubbele cijfers.

De verliesmarge (49 punten) was uniek: tot dan toe had Detroit Pistons de Lakers drie jaar geleden zijn grootste nederlaag ooit toegebracht (142-94)."Dit is echt beschamend",sipte coach Luke Walton."We hebben de fans teleurgesteld."

De Lakers kwamen nog niet in de buurt van het NBA-record. In 1991 verloor Miami Heat met liefst 148-80 van Cleveland Cavaliers.