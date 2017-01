18 doden door tornado's in de VS

In de Amerikaanse staten Georgia en Mississippi zijn dit weekend 18 mensen om het leven gekomen door langsrazende tornado's.

De meeste doden vielen zondag in een woonwagenkamp in de buurt van Albany in het zuiden van Georgia. Zo'n twintig woonwagens werden door de harde wind weg- of omvergeblazen. Zeven mensen kwamen om het leven.

Ook in andere delen van de staat eisten de tornado's levens. In Brooks County kwam een woonwagen die door de wind was opgetild zo'n 100 meter verder op een snelweg terecht. Daarbij kwamen twee mensen om het leven.