Meer biologische boeren, vooral in pluimvee

Het aantal bedrijven met biologische landbouw is de afgelopen vijf jaar met 2 procent toegenomen naar ruim 1400 bedrijven. De oppervlakte aan grond dat deze boeren gebruiken voor het telen van hun gewassen nam sterk toe met 10 procent naar ongeveer 52.000 hectare.

De grootste groei was te zien in de pluimvee- en melksector. Het aantal biologisch gehouden kippen steeg van 2011 tot 2016 met bijna twee derde naar ruim 3 miljoen. Dat is 3 procent van alle Nederlandse kippen. Het aantal bedrijven dat zich bezig houdt met biologische pluimveehouderij steeg met 24 procent.

Bij biologische landbouw wordt niet of nauwelijks gebruikgemaakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Dieren krijgen op biologische veehouderijen meer ruimte om zich natuurlijk te gedragen.

Minder schapen

In vijf jaar tijd nam het aantal melk- en kalfkoeien met ruim de helft toe. De biologische rundveestapel groeide in totaal naar bijna 70.000 dieren, ongeveer 2 procent van de totale rundveestapel in Nederland. De groei van de rundveehouderij was ook te merken aan de oppervlakte aan biologisch grasland, die met ruim 10 procent toenam.

Ook het aantal biologische geiten en varkens nam toe met respectievelijk 43 en 27 procent. Het aantal biologische schapen is in Nederland de afgelopen vijf jaar juist 35 procent minder geworden.

Biologische tuinbouw

In de akkerbouw steeg het aantal biologische bedrijven met 4 procent tot 539. Samen besloegen deze bedrijven meer dan 10.000 hectare grond, 2 procent meer dan in 2011.

Ook de biologische tuinbouw op open grond zat in de lift. Het aantal bedrijven steeg met 7 procent en het areaal werd uitgebreid met 43 procent. Onder glas nam het aantal telers met 3 procent juist iets af.