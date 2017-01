Wisselvallige Williams velt strijdlustige Strýcová

Serena Williams heeft de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De als tweede geplaatste Amerikaanse was met 7-5, 6-3 Barbora Strýcová de baas.

De wisselvallig spelende Williams had aanvankelijk haar handen vol aan de als zestiende geplaatste Tsjechische. Strýcová vocht voor wat ze waard was en wist de opslag van de zesvoudig kampioene in de eerste set drie keer te breken. Williams maakte die wel steeds meteen weer goed.

Liefst zeven setpunten werkte Strýcová weg, maar op het achtste sloeg Williams ietwat fortuinlijk toe met een afzwaaier. En ook in het vervolg bleef de Tsjechische goed weerstand bieden. De topfavoriet in Melbourne gaf de partij echter niet meer uit handen.