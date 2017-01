Het wachten is op de Feyenoord-show en de lobbyist Van Basten

Grafrede over Depay

Tot slot wordt de overstap van Memphis Depay naar Olympique Lyon besproken. Voormalig linksbuiten Blinker vindt het goed dat Depay weg is bij Manchester United, al ziet hij Lyon wel als een flinke stap terug. "Maar het belangrijkste is dat de verhalen rond Depay weer over voetbal zullen gaan."

Het imago van de 22-jarige Depay is altijd voer voor discussie. Ging het bij Oranje over zijn hoed, in Engeland zagen ze de aanvaller vooral in snelle auto's. José Mourinho, de trainer die dit seizoen bij United amper een beroep deed op de Nederlander, benadrukte dat Depay een hardwerkende professional is.

"Dat is eigenlijk een mooie grafrede", meent Adriaanse. "Over de doden niets dan goeds. Als hij zo goed is, zo professioneel is, waarom stelt Mourinho hem dan niet op?"