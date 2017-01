'Een derde zorgvragers ontevreden met hulp'

Een op de drie mensen die in 2015 zorg of ondersteuning kreeg, vindt zelf dat deze hulp onvoldoende was. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het gaat vooral om te weinig hulp in de huishouding.

In totaal kregen iets minder dan 2 miljoen mensen van boven de achttien zorg en ondersteuning thuis. Ongeveer 670.000 van hen hadden behoefte aan meer zorg dan ze kregen. Nog eens 400.000 kregen geen hulp, maar zeiden dat wel nodig te hebben. In totaal waren dus ruim een miljoen mensen niet geholpen op de manier die zij nodig achtten. De redenen die zij hiervoor geven, zijn niet onderzocht.

In 2015 kregen gemeentes voor het eerst meer zorgtaken. Het SCP vergeleek de cijfers van dat jaar met cijfers uit 2014, toen die verantwoordelijkheid nog bij het rijk lag.

Onbetaalde hulp

De onderzoekers van het SCP keken naar alle vormen van zorg en ondersteuning; zorg die wordt vergoed (bijvoorbeeld door de gemeente), informele en onbetaalde zorg en zorg die mensen zelf particulier kunnen inkopen.

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 werd uitgegaan van meer onbetaalde inzet van familie en vrienden bij de ondersteuning thuis. Uit de cijfers van het SCP blijkt nu dat mensen in 2015 juist minder ondersteuning kregen door hun netwerk. Hoe dat komt, kan het SCP niet aantonen.