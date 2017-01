Hull-speler Mason loopt bij kopduel schedelfractuur op

Hull City-middenvelder Ryan Mason heeft zondag in het duel met Chelsea een schedelbreuk opgelopen. De 25-jarige Engelsman is naar het ziekenhuis vervoerd en heeft daar een operatie ondergaan. "Zijn situatie is stabiel en naar verwachting blijft hij de komende dagen in het ziekenhuis", meldt Hull.

Nadere informatie gaf Hull niet. Mason raakte geblesseerd bij een kopduel met Chelsea-verdediger Gary Cahill in de 14de minuut. Na een behandeling van zeven minuten op het veld werd hij met een zuurstofmasker afgevoerd op een brancard.