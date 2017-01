Proef basisinkomen in Terneuzen: meteen verhuizen of kansloos plan?

"Goed idee om het te testen", "dit lijdt alleen tot mensen die denken: 'gratis geld'" en "ik verhuis meteen naar Terneuzen". De reacties op Facebook op het plan van de gemeente Terneuzen om te beginnen met een experiment met een 'gegarandeerd inkomen' zijn verschillend. De reacties zijn grotendeels positief, maar er zijn ook negatieve reacties.

"Als het werkt, ben ik er sowieso voorstander van, in het hele land", zegt Mario op de Facebookpagina van NOS. "Wat je tegenwoordig allemaal moet doen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering is zo stressvol en onnodig. Iedere Nederlander heeft daar gewoon recht op en we hoeven die mensen niet te behandelen als criminelen."

Sandra is het met hem eens. "Terneuzen neemt hier een grote psychische last weg van mensen hun schouders. Bijstand is een grote bak ellende. Ik duim echt voor een goede uitkomst en dat mijn stad ook eens in gaat zien dat het de gemeente heel veel geld kost om mensen in de bijstand te houden."