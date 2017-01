Ajacied Traoré helpt Burkina Faso naar kwartfinales Afrika Cup

Burkina Faso en Kameroen hebben de kwartfinales bereikt van de Afrika Cup door eerste en tweede te worden in groep A. In de laatste speelronde was een prominente rol weggelegd voor Ajax-aanvaller Bertrand Traoré.

In de door Burkina Faso met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Guinea-Bissau maakte hij het tweede doelpunt, zoals hij dat ook bij Ajax regelmatig doet: van buiten naar binnen komen en met links de bal om de keeper krullen. De eerste goal was een eigen doelpunt van Rudinilson Silva.

Burkina Faso groepswinnaar

Omdat Kameroen met hangen en wurgen met 0-0 gelijkspeelde tegen gastland Gabon eindigt Burkina Faso op basis van een beter doelsaldo op de eerste plaats in de groep. Alleen de beste twee gaan door naar de kwartfinales.