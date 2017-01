'Oud-president Jammeh plunderde schatkist Gambia'

Een adviseur van Barrow zegt dat Jammeh de schatkist van Gambia compleet leeg heeft achtergelaten en dat hij luxe goederen, waaronder exclusieve auto's, per vliegtuig heeft verscheept. Er zouden miljoenen dollars zijn verduisterd.

Barrow heeft vanuit Senegal berichten dat Jammeh immuniteit heeft gekregen in ruil voor zijn vertrek tegengesproken. "Hij wilde in Gambia blijven, maar we hebben gezegd dat we niet konden instaan voor zijn veiligheid en dat hij beter kon vertrekken." Wanneer Barrow naar Gambia gaat, is niet duidelijk.

Strafhof

Jammeh leidde Gambia 22 jaar en weigerde zich neer te leggen bij zijn verkiezingsnederlaag. Hij vond dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen. Gisteravond vertrok hij onder druk van de internationale gemeenschap naar Equatoriaal-Guinea. Dat land is niet aangesloten bij het Internationaal Strafhof.

Met zijn vertrek verdween de vrees voor een bloedbad.