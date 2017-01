Broers Mulders zweven tussen trots en teleurstelling

Daar waar Ronald een heerlijk seizoen heeft, moet zijn broer Michel de ene na de andere tegenslag incasseren. "Hij heeft het moeilijk qua schaatsen", vertelde Ronald. "Misschien is het verwachtingspatroon ook wel te hoog, het gaat nu gewoon wat minder. Maar hij heeft er nog lol in, hij is er elke dag mee bezig en doet ontzettend zijn best. Dus schrijf hem nog niet af."

Dat laatste benadrukte ook Desly Hill, de schaatscoach van Michel Mulder. "Michel boekt het hele jaar vooruitgang, maar we zijn er nog niet. Hij is nog steeds gemotiveerd en hij vindt het leuk, alleen vandaag even niet. Toch heb ik er geen twijfel over dat hij er bij de Olympische Spelen weer is."